Reportages



Partie 1



Second article sur mon voyage à l'E3 2019, consacré aux gros éditeurs présents dans le Hall Sud.



Mon article originel https://niindo64.com/2019/08/19/reportage-e3-2019-2-3/



Hall Sud (South Hall)



Mon article originel

2K (Borderlands 3)





Bethesda





















Black Shark





Capcom















CD Projekt (Cyberpunk 2077)



Epic Games (Fortnite)











Square Enix











Ubisoft











Modus (Trine 4)



Autres jeux









À suivre dans le troisième et dernier article, toute la partie Xbox avec le Microsoft Theater, un "musée" dédié aux jeux et consoles retro, quelques cosplays et ma conclusion globale sur cet E3 2019.

Hall s’étendant sur une surface de, c'estde toute la convention. Tout ce qui(ou presque) des autresse trouve ici comme vous pouvez le voir sur ledu dessus.Dans laavant l'dans ce Hall etont retenu mon attention.Celui deen premier lieu.sur place et sorti peu après l'. Avec même leet ungrandeur nature.Le second est celui de, ou plutôt de ladu jeu. Ladeque j'ai puà défaut de pouvoir la piloter.D'ailleurs uns'est lui aussi prêté au jeu,lui-même. Drôle de...Je pense qu'il devait y avoir pas loin d'unepour. Qui avait un trèsstand avec desà l'effigie desdu jeu.Et bien que je n'aie, j'ai pu récupérer pas mal de. Comme led'unqu'devaità l'au moins. Despourpour le jeu. Undu. Etsuperbesà l'effigie duChez, on pouvait jouer àettous deux déjà sortis au moment des faits.Le spin-offétait présent lui aussi avec une belledePour la saga, le modedéjà dispo qu'estde l'opusétait. Ainsi que beaucoup de(que l'on pouvaitpour certains grâce à unscannable) comme desde skate,à taille réelle et etc..Dernière grandereprésentée chezque j'ai vu à l'E3,et l'opusà venir pour le. Et ils ont mis leau niveau de leur. À commencer par leurfaisant office deretraçantque je me suis permis deUnsurOù j'ai pu prendre la place duen brandissant ledu titre. Lesn'ont qu'à bien se tenirDesen vitrines avec entre-autres ledu, uneà son effigie, un, et uneduEt enfin cequi m'avait faitavec lesseJ'ai pu tester leau sein dude cette marque deprésente pour la touteà l'. Unvendu comme unspécifiquementsur. Et quand on voit lesdeet etc..) et le produit en, on comprend pourquoi.Première particularité de ce smartphone assez, on peutdesspécifiques (vendues séparément) de la même manière que lespour la. Bienpour jouer à desautrement que viaou enune. Concernant les, celle depossède unclassique et. Tandis que celle dea droit à unetAutre particularité età ce modèle, la présence d'unsous la forme d'une(vendue elle aussi séparément). Unetrèsde celle présente sur lesdédiés au, et pouvantdu smartphone jusqu'à. Selon lachoisie, cevaut entreetEn tout cas, jeles personnes de chezqui m'ont permiset qui ontpour me parler de leur. Et aussi pour leurscomme ce, ceset ceLe jeu phare de chezà l'était l'extension. Leet, et leont répondu présents pour desLedu jeu était dans lede cette extension et me donnaitrien qu'à m'y balader. Avec le, leprincipal dequi veille.Beaucoup de produitsétaient exposés en vitrine. Deen passant paret ses mini bornes d'arcades, etavec l'authentiqueportée pardans leIl y avaitdifférentes de voirà l'. Soit enen étanten tant quepour une session de jeu enau sein desduvues dans l'article précédent. Soit enen s’engouffrant juste à temps dans laduducomme je l'ai fait. Sachant que dans les, le jeu était joué par. Cettedonnée par leen est laJ'ignore si lesétaient lesd'un côté ou de l'autre, mais deenfin dele jeu le plus attendu de cetfut un réel plaisir. Et j'ai constaté à quel point l'univers deoù évoluait l'avatarétaitet surtout. Avec le personnage deincarné par, etquirégulièrement avec nous. La possibilité deautomatiquement desselon nosacquises. Ou encore les capacités deque l'on peutJ'ai pu voir en œuvre lede, unepouvantles ennemis avec une facilité déconcertante.Une démoque j'aurais bien aimésur le. Mais à ce jour je n'ai pu. Et le fait que sur place, le simple fait depourou quoi que ce soit d'autre étaitsous peinen'aidait pas beaucoup. Voilà qui rendra l'attente d'ici le... Oups,d'autant plus compliquée...Que serait un grosdeaujourd'hui sans son? L'n'y a pas échappé avec une zone certesque lesde laet de laavant lui. Mais bien pluset proche de l'univers de ce. J'en ai aussi fait une petiteChez, bien queétait testable sur place, j'en retiendrais surtout certainsdu jeu en vitrine à despour certains. Comme lesdeetchacune..., la dernièreen date deétait jouable moins d'un mois avant sa sortie officielle ledernier.Pour finir avec cet espace, j'ai aussi pu y visiter une partie dudesAvec en son sein, unedesen taille réelle de leursetvus dans le jeu. Ça pourra donner desdeaux intéressés.La zoneavec sonet sa grandediffusant des, et où se produisait descomme celui de l'éternelet sa petitegardée par desenavec qui j'ai puEt pour finir avec Ubi,qui était présenté enet dont on ne pouvait pasgrand-chose de l'à part desdu jeu.Chez, j'ai pu jouer à. Une saga deet deendont j'ai beaucouplessortis enet. Tout ce que je peux dire sur cette très, c'est que l'propre à l'univers est toujours présente, lessont toujours aussiet, et ladu jeu tient toujours une part primordiale pour laD'ailleurs, il sera toujours question deentre les capacités distinctes deshabituels que sontlaet sonlequi peut fairece qui lui chante, etlearmé d'unet d'une. Sortie prévue leParmi les autres jeux du salon que j'ai vus de loin,, et ceux sortant enque sontetMais aussidéjà sorti,pour la, etpour