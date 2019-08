Comme promis hier, je vous poste la seconde moitié de mon live de la semaine dernière avec le chapitre 6 du roman "Les Jeunes Chevaliers Jedi" Avec en bonus au début, en réponse à un commentaire sur Twitch, les raisons qui m'ont donné l'idée de créer cette chaine. La video est courte, mais en contrepartie, la prochaine sera plus longue que la moyenne. Si vous aimez cette série de lecture, n'hésitez pas à vous abonner à la chaine et à partager la video. ça aide à la visibilité de la chaine.

posted the 08/19/2019 at 06:47 PM by kraken