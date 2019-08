Mega Drive

"Genesis Does". Une phrase simple qui faisait frémir la concurrence. Plus qu'un slogan accrocheur, c'était le reflet des forces de la Mega Drive et de sa ludothèque innovante remplie de jeux d'arcade. Ces deux mots représentaient la confiance (et l'impudence) de SEGA à une époque où la concurrence faisait rage.