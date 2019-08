Amiga

Lorna est une BD d'Alfonso Azpiri, un auteur madrilène extrêmement talentueux, qui a été adaptée en 1990 sur de multiples micro-ordinateurs par la société espagnole Topo Soft : ZX Spectrum, PC, Amstrad CPC, MSX, Atari ST et Amiga 500 ! On s'arrête aujourd'hui sur la version Amiga...



Le pitch est on ne peut plus explicite : dans un monde hostile, régi par le sexe et l'argent, Lorna ne possède guère que ses charmes pour survivre à la voracité du commun des mortels, ainsi que l'aide de ses deux robots aussi stupides qu'inefficace...



Le décor est planté mais rassurez-vous, le jeu est destiné au grand public et tout l'érotisme de la BD est gommée dans le jeu !



Alfonso Azpiri est un dessinateur né à Madrid (Espagne) en 1947 et malheureusement décédé en août 2017. En 1981, il imagine Lorna mêlant une science-fiction inquiétante et érotisme que l'on a pu lire dans "Heavy Metal" ou "Penthouse" (scénario de Cidoncha). C'est son neveu Jorge Azpiri qui a eu l'idée d'adapter la BD sur les micro-ordinateurs de l'époque.



Le neveu d’Alfonso bosse chez l’autre éditeur espagnol : Dinamic comme graphiste ! Si vous vous souvenez du jeu Navy Moves, une variante d’Army Moves et bien les graphismes sont de lui.



Il enchaine les jeux à la pelle et ça le gave un peu d’être aux ordres des gars de chez Dinamic. Il a envie de bosser sur un jeu plus personnel et devinez quoi, il est fan des BD de son oncle. Il débarque donc chez Topo Soft en leur proposant de ramener avec lui la licence de Lorna ! Topo Soft accepte et l’aventure débute…



Je vous propose de revenir sur l'histoire de Lorna...