Sounded like b*******, right? Weirdly, it's true. It surprised me. Being on Xbox Game Pass means that you basically have constant featuring on Xbox. Your game is on the dashboard all the time... People are seeing our game every day. And because of that, during launch month, our Xbox sales — we didn't do any discounts on it or anything — quadrupled, and have now settled to about three times as much as before. It's essentially an advert; a straight-up advert. And now Xbox is asking, 'Oh, can we feature Descenders in more of the Xbox Game Pass advertising?' Yes, you can. Of course you f****** can.



Il parle du fait que le XBOX Gamepass permet a leur jeu une visibilité tous les jours sur l'application et que grâce a ça ils ont pu multiplier par 4 les ventes du jeu. il n'est évidemment pas le seul a faire les éloges du service qui continue a se construire de mois en mois. Playdead on également fait des éloges au service quand d'autres développeurs comme chez Paradox Interactive trouvent que le model économique du service n'est pas encore a leur espérance estiment que Microsoft devraient plutôt les rémunérer par rapport au nombre d'heures que passe les joueurs sur les jeu plutôt que fixer un montant par installation de jeu. Le Gamepass semble toutefois intéressant pour les développeurs indépendants mais qu'en est-il des gros éditeurs comme Capcom et Square Enix qui publient de gros AAA comme Monster Hunter Worlds et Shadow of the Tomb Raider dans le service ? Et bien il n'y a pas de plaintes de leur côté pour le moment et de plus en plus de Tiers rejoignent le programme, c'est forcément que le model économique reste assez alléchants pour eux.