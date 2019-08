L'Otaku et sa Mère

Aujourd'hui, on reprend les réaction à la première série à laquelle on a réagit.Bien qu'ayant adoré la série à l'époque, nous n'avions pas continué la série car RWBY et Madoka étaient plus populaire, mais il s'est averé que sur le long terme, c'est bel et bien nos réaction à How to Keep a Mummy qui sont les plus regardés.Et vu que la série est adorable, ben c'est tant mieux, on va la faire en entier.Dans tout les cas, soutenez Crunchyroll, allez regarder la série sur leur site.