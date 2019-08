Animation chinoise

Mo Dao Zu Shi

lien vers l'article sur mon site : http://lantredudragonazur.home.blog/2019/08/11/actu-hebdo-du-donghua-du-30-juillet-au-5-aout-2019/Bonjour, il n’y aura pas de sortis d’épisode subbées FR deetpendant dans semaines après la sortie du Nine Songs 23. C’est bien simple, du 16 Aout au 25 je pars en vacance et je n’aurai accès ni à Internet ni à mon ordinateur. Quand à la semaine qui précède je vais être trop débordée entre les préparations de vacances et les proches qui viennent me rendre visite. Donc, je vais passer le peu de temps qui me reste pour cette semaine là à regarder des donghua et à m’occuper du site histoire de ne pas trop accumuler du retard sur mes actus hebdos (qui du coup n’ont plus rien d’actuelles !) et aussi rédiger au moins un compte rendu sur une anime chinoise que j’ai vu il y a pas trop longtemps à savoir) que j’ai beaucoup appréciée. Bref, j’accumule vraiment trop de retard sur ce que je dois regarder. Je n’ai même pas commencé à regarder les premiers épisodes de la deuxième saison dequi est quand même l’une de mes plus grosses attentes de cet été.Bon, mon temps étant très limité je vais faire tout ce qui est possible pour ne pas bâcler cet article. Cependant, la grosse nouvelle est sans aucun doute le fait que la saison 2 dea commencé d’être diffuser sur Tencent Vidéo.Par manque de temps, toutes les infos viennent encore du même profil BilibiliEnfin, comme a chaque article pour les nouveaux venus, je vais répéter: Pour faire disparaître les commentaires qui apparaissent instantanément en plein milieu de la vidéo. Quand ce bouton sera grisé, les commentaires seront dés lors désactivés.Diffusion de quelques images du film, elle sont issues d’un trailer qui sera diffusé le 12 Septembre.Diffusion du PV deDiffusion du trailer (sous-titré) de (littéralement, non officiel)https://www.bilibili.com/video/av57431863Confirmation d’une seconde saison de. La production de celle-ci serait terminée et Tencent aurait encore l’exclusivité pour la diffuser. Néanmoins, toujours aucune dates n’est annoncée, l’équipe dit juste qu’elle ne devrait pas tarder.Diffusion du premier épisode deL’équipe responsable du filma répondu à une série de questions. Ils ont déclaré que le film est une pré-quelle de la série animée.Sorti d’un nouveau trailer du filmintitulé « gagnons ensemble ». Pour rappel le film sort le 16 Août.Diffusion du trailer de »Une série de films d’animations chinoises sortiront pour célébrer les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine (hé, on s’est déjà payé «! ça ne suffisait donc pas !). Le premier sera(littéralement : Les huit immortels traversent la mer) qui traitera des mythes et Légendes autour des immortels.serait diffusé des le mois d’Août.La troisième saison du donghua(littéralement : Emporte vite mon frère ») sera diffusé des le 3 Aout sur Tencent vidéotrailer du film «(littéralement : l’attaque soudaine de l’armée de luciole »). Le film sera diffusée le 9 Août.Diffusion du premier poster de Chang Jian (littéralement : la grande épée), un film destiné a être diffusé sur le Web. Il s’agit d’un projet de Sparkly Key animation où l’histoire sera « simple » mais sanglante.