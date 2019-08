L'Otaku et sa Mère

à la demande de darkxehanort94, moi et Moumoune allons tester Starwars Knight of Old Republic.Pour Moumoune, ce sera juste le temps d'une video, mais moi, j'essayerai de faire quelques vidéos supplementaires.(Je ne ferai pas l'intégral du jeu, un RPG, c'est trop long en Stream)On devrait commencer le stream aux alentours de 19h45.Et oui, Testament, je ne t'ai pas oublié, ce soir, je lirai la suite des Jeunes Chevaliers Jedi.