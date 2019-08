Entre la Renaissance, la Grèce Antique, la Mythologie Égyptienne, Les Îles Caraïbes et la Révolution française, ou encore une très probable époque viking à venir, le moins que l'on puisse dire au sujet de la saga Assassin's Creed est qu'elle a su nous faire voyager à travers les âges et les régions. Pour autant, il reste encore un paquet d'époques et de cultures splendides à explorer et, parmi celles-ci, la Chine est un souhait encore non exaucé.



Alors, oui, on vous voit venir : il y a bien eu l'épisode 2D Assassin's Creed Chronicles China, en 2015, mais nous, on vous parle d'un "véritable" opus à gros budget, grandeur AAA, à l'instar des grands volets de la franchise. Et selon Yves Guillemot, célèbre co-fondateur d'Ubisoft qui s'est récemment exprimé au micro du site chinois Bilibili, l'affaire est loin d'être impossible.



"Nous pensons que la Chine, ce serait fantastique. Nous aimerions le faire mais je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui".



Perso, j'avoue que ce serait une super idée ^^ j'aimerais bien aussi un épisode en Inde mais surtout j'espère que le prochain sera bien pendant l'Ère Viking, car y'a vraiment moyen de faire un truc de fou et aussi car j'adore cette époque.



Et vous quelle époque aimeriez vous voir dans la série prochainement ? ^^