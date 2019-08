Bonsoir,Après le traditionnel auto-leak de Capcom () c'est au tour de VRPlant et Vergeben d'en faire de même avec différents jeux :-Cassandra devrait être annoncée en DLC de Soul Calibur VI ainsi que du contenu featuring lié à Haohmaru de Samurai Spirit (soit Haohmaru en perso DLC soit du contenu pour le mode création de personnage, même si cette deuxième option serait un peu à chier si vous voulez mon avis useless de non-joueur de Soul Calibur ^^').-Bon ça n'est un secret pour plus personne mais confirmation par les deux leakeurs de Janemba dans DBFZ-Un nouveau Guilty Gear devrait être annoncé, selon Vergeben un Robo Ky serait jouable, des persos dont il fait juste une vague description (regardez dans le deuxième lien si vous voulez des précisions) ainsi que "Bed Woman", là du coup je sais pas si il s'agit d'un nouveau perso où s'il y a juste eu confusion de sa source avec Bedman (étant donné que le perso ressemble un peu à une nana).Enfin selon Sabi, Yumi de Senran Kagura, Neo Politan de l'anime RWBY et Akatsuki Blitzkampf (du jeu du même nom) devraient rejoindre Blazblue Cross Tag BattleVoilà voilà, à plusSources :