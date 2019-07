Il y a quelques mois, je vous avait parlé que pour préparer la sortie de l'épisode IX de Starwars, j'avais envie de découvrir avec vous l'autre Saga qui a servi de vrai suite à Starwars. A l'époque, je ne savait pas vraiment sous quelle forme vous la présenter. Et après une longue période de réflexion, il est donc temps de vous présenter mon prochain projet de vidéos avec la participation surprise de Moumoune. Cette vidéo va aussi vous servir a obtenir certaines recommandations de lecture à lire avant la Saga pour mieux la comprendre (même si ces lectures ne sont pas obligatoire, les roman nous donnant toujours un minimum de contexte quand ils font référence à un précédent roman.)

