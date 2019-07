La rumeur du jour voudrait que le premier opus de Red Dead Redemption débarque sur les consoles de la prochaine génération via un remake prévu pour fin 2020.L'aventure proposée par le second opus de Red Dead Redemption ne vous a pas forcément convaincue et vous avez une préférence pour l'expérience de jeu vécue avec le premier épisode ?L'information du jour risque de vous faire le plus grand bien. A en croire certains bruits de couloir, un remake du précédent volet de la franchise serait actuellement en cours de développement pour une sortie fin 2020 / début 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Scarlett.Le jeu ne sera donc pas un simple remaster et cette nouvelle mouture profiterait de l'occasion pour arriver avec de nouvelles composantes de gameplay tels que de nouveaux modes en ligne et une zone de jeu plus vaste, même si elle ne devrait pas comprendre la carte du second chapitre.La rumeur prétend également que Rob Wiethoff, la voix de John Marston, est revenue pour enregistrer de nouvelles lignes de dialogue afin de relier les deux histoires, en d’autres termes, des lignes de dialogue faisant référence à Arthur et aux événements du premier épisode. Initialement prévu pour célébrer les 10 ans du jeu, le titre aurait plus de chance de débarquer en 2021 à cause de quelques soucis rencontrés lors du développement.Les équipes dédiées à Red Dead Online ont été transférées sur le projet pour assurer sa sortie en temps et en heure si l'on en croit la personne à l'origine de cette fuite. Une information qui nous laisse dubitatifs quant à la véracité de cette rumeur quand on sait que les modes en ligne sont les principales sources de revenus sur les deux derniers jeux en date de la firme.Bon, je doute très sérieusement de la véracité de la chose mais bon, je partage quand même