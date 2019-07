Un film pour ado avec un budget FX xxl de la part de Disney, quelques belles scènes d'actions mais le film est trop découpé.



Un scénario basé sur un plan clair:

Ce film doit servir à poser Spiderman comme leader des Avengers.



Un twist fade mais qui marche un peu pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers Marvel et qui a aussi tenté de berner les fans de comics en utilisant les multiverses. Si tu prends le tout c'est chiant que les mecs manquent autant de respect aux fans car à la fin il pose une déception.

Dans le genre on va faire que et on va dire que pour prendre les gens par surprises! Sauf qu'à la fin c'est quoi le projet quand tu retournes à la case départ?



-Le film pêche pas son scénario basé sur un plan pourri du "méchant".

-Me rappelant que le plan de Thanos était aussi pourri: faire disparaitre la moitié des êtres vivants et faire disparaitre les pierre pour que personnes ne puisse changer le destin sauf que voilà la moitié des êtres va finir pas se reproduire et on reviendra au même problème me faisant dire que Thanos s'emmerdait en fait.

-Me rappelant également que End Game et donc la défaite de Thanos sont là au fait qu'un rat passait par là.

-Mais que le vrai truc génial c'était en fait le Dr Strange qui avait prévu la défaite puis la revanche.



Le problème du grand méchant (un vague souvenir d'ironman 3) , en fait là on peut d'un côté dire qu'il est sympa mais qu'en fait non, c'est vraiment nul comme plan, j'imagine Thor, Captain Marvel ou Hulk découvrir ce méchant, y'a de quoi rire.



Les blagues varient entre très bien, bien et nul, on notera la scène stupide en Autriche avec Parker qui doit se déshabiller sous les ordres d'un agents tout cela pour créer une situation grotesque. Disons qu'en terme d'humour la palme revient à la partie Hollandaise du voyage.



L'aspect Malaisant c'est le traitement la tante de Parker.



Au final tout ce film n'a rien fait avancer ou pas grand chose. On en reste au gamin immature mais qui apprends la vie et qu'un plan bidon a échoué grâce à Spiderman.



Seul truc vraiment wtf est la deuxième scène d'après générique.