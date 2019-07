Bon alors, on va pas relancer le débat à chaque nouvel épisode du MCU, vous connaissez la chanson :. Mais pour les enthousiastes de Marvel, ceux qui kiffent en général les aventures des Avengers et compagnie tout en essayant de garder un esprit critique (c'est possible, ça ?), il faut savoir qu'on est ici en face d'un excellent cru dans le genre désormais consacré du film de super-héros.J'irais même jusqu'à dire qu'il se situe dans(depuis le lancement du MCU) ; et chose étonnante : pour les fans de Spidey, nombre d'entre eux vontde Sam Raimi. Personnellement, c'est mon cas (et franchement, j'aurais pas cru, tant j'ai toujours placé ce Spidey 2 au panthéon du genre).Déjà, un truc génial, et auquel j'aurais jamais cru en voyant le premier trailer (celui sorti AVANT- bien joué, Sony) :. Je l'avais lu, comme tout le monde, mais je n'y voyais qu'un discours marketing convenu, du genreEt bien, c'est vrai : la conclusion du MCU actuel n'est donc pas, mais bien ce. Sans rien dévoiler, disons que c'est l'épilogue dont on avait besoin, sans doute sans le savoir. Les conséquences du Snap sont omniprésentes, elles transpirent tout au long du film. Parfois avec humour, parfois avec gravité. Mais on n'est pas du tout dans ce que je craignais, c'est-à-dire un film qui "fait semblant que rien n'est arrivé, genre on n'en parle pas et les gens comprendront". Non, là, on en parle. Et c'est bien fait.. Son ombre est, elle aussi, omniprésente. Il est au centre de tout, en arrière plan de chaque séquence (parfois littéralement). Et c'est complètement dingue. Parce que quand ce nouveau Spidey a été introduit en deux dialogues dans la chambre de Peter, dans, je ne me doutais pas que la relation Stark-Parker allait être aussi forte. Je l'avoue : elle m'avait même un peu saoulé, à l'époque de. J'avais du mal avec le fait que Spidey soit dans les gadgets Stark Industries et compagnie, je voulais un vrai Spiderman, les pieds sur terre, dans la rue du vrai monde, quoi. Avec ses pouvoirs à lui.Mais finalement, cette relation mène le personnage dans de nouvelles directions et, d'un certain côté, Tony Stark reprend ici le rôle d'Oncle Ben, dans cette nouvelle version. C'est la perte qui motive Peter à aller de l'avant, à se dépasser, à prendre ses responsabilités. Oh, bien sûr, Oncle Ben a bien existé dans cet univers (les répliques de Civil War le sous-entendaient très bien) mais la démarche, la construction narrative propre à Spiderman se retrouve ici magnifiée, car tout comme Peter, nous pleurons tous Tony Stark.Il est génial. Vraiment. Sony a plutôt bien joué le coup, au niveau des trailers, pour ceux qui comme moi ne connaissent pas trop les personnages du comic book (je sais pas pourquoi, en comics, j'ai toujours été plutôt)., bien sûr. Contentons-nous de nous dire que laque sous-tend ce script sur tout le genre super-héroïque a un petit arrière goût de caviar. D'autant plus qu'il se permet de mettre en scène desY'a des trucs qui me manquaient dans Homecoming... ben là je les ai eu au centuple. Ouais, sûr, Spiderman défonce tout, c'est pas "un p'tit bras" dans sa catégorie. Comme beaucoup de gamins dans son genre, il faut juste qu'il prenne confiance en lui. Et quand il le fait enfin....A la limite, mais on s'en doutait dès l'annonce du projet : New York manque quand même pas mal. New York, c'est Spidey, normalement. Mais justement, tout le but de ce reboot MCU est de ne pas sombrer dans les affres du dernier reboot en date (que j'aime pourtant beaucoup) qui redisait, en somme, les mêmes choses que les films précédents (ceux de Raimi). Donc oui, ici, on tente des choses nouvelles. Et ça fonctionne. Une petite gêne, sinon : ne pas retrouver dans le film certains scènes géniales des trailers. C'est une chose courante (les plus vieux se rappelleront Highlander Endgame - et ouais, y'a pas que les Avengers qui finissent leurs parties !) mais c'est dommage. La scène de Spidey qui chambre les flics est aux abonnés absents. Un dialogue sur les univers parallèles est également écourté d'une référence à Thanos qu'on entendait dans le trailer. Mais bon. On chipote, là. On les retrouvera en scènes coupées sur le bluray, bien sûr.: il est parfait. Sérieusement parfait. Il passe complètement dans le rôle d'un ado, on est vraiment dans lequ'on adore. Sa love-story, ses réactions, ses dialogues, c'est vraiment bien tourné. J'ai adoré. Mention spéciale à Happy Hogan, personnage bonus complètement génial, d'autant plus quand on sait qu'il est interprété depuis tout ce temps par Jon Favreau (réalisateur du Roi Lion qui arrive la semaine prochaine ! Le mec a toutes les casquettes !).Enfin, évidemment,. La scène post-crédits est géniale, mais le générique lui-même est super bien fait. Et vraiment :Love,Bobo