Le prochain film, qui se nomme, se dote d'une nouvelle bande-annonce qui fait office de trailer. Par officiel, attendez-vous à voir plein d'éléments importants du film dévoilés, à vos risques et périls donc.Pour celles et ceux qui veulent tout de même voir à quoi s'attendre un minimum, voici la vidéo mais attention, il vaut mieux être plus ou moins à jour dans l'anime/manga :Bon, je suis loin d'être objectif dès qu'il s'agit demais là encore, je trouve que ce film s'annonce plutôt pas mal. C'est joli, il y a plein de personnages, l'action a l'air cool et ainsi de suite.Alors oui, le dénouement final est visible à des kilomètres mais tant que le manga n'est pas fini, il ne faudra pas s'attendre à voir des films ambitieux de ce côté-là.Bref, je suis un minimum emballé. Et vous ?