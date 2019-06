Salut cher gamekyosienJuste un petit article pour vous faire part de ma découverte d'un nouvelle anime :Il s'agit de l'adaptation du mangaet que dire à part que c'est une véritable surprise pour moiTout est bien, l'histoire, l'anime, la bande son, c'est casi un perfectL'anime n'est pas fini, on est actuellement à l'épisode 11, sur 26 de prévu et est diffusé en France sur wakanim.C'est aussi un véritable succès critique, 8.6 sur imdbY'en a qui connaissent ici ? vous aimez ?Bref je vous conseil vivement de regarder

posted the 06/18/2019 at 02:54 PM by nmariodk