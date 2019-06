Bonsoir à tous, alors depuis quelques temps ont a eu des nouvelles du prochain film one piece qui s'est présenté par des bande annonce et qui sortira en août prochain au Japon et quelques temps après en France.

Maintenant on en sait un plus par ce synopsis, et il semblerait qu'on aura droit à beaucoup de combat dans ce film et avec le fameux ennemi du film Douglas bullet "l'héritier du démon" qui fesait partit de l'équipage de roger et possède un pouvoir assez intéressant (je vous laisse voir sur le lien pour ceux qui voudrait pas le découvrir) et possède aussi le haki des roi, un adversaire coriace pour luffy, et a mon avis ce Bullet est au niveau des 4 empereur.

Et le fait qui soit un ancien avec silver Riley démontre ça force.

En tous cas j'ai hâte de le voir, j'espère qu'il va être aussi sérieux que le film z qui est pour moi le meilleur film one piece, après le film gold à ces qualités mais a beaucoup de fan service.



Alors j'aimerais voir votre avis sur le sujet, le film vous intéresse t' il ?



Pour ceux qui suivent l'anime one piece et pas les scan, l'épisode 889 sort demain, j'espère plus de flash back qui viennent gâché l'épisode. Et du lourd va arriver le directeur en charge de Dragon Ball super est passé à one piece, on devrait avoir d'excellents épisode dans les semaines à venir.