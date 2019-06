Le fondateur de Tango Gameworks est en Californie et tease du lourd, sans doute un nouveau jeu.

Shinji Mikami est à Los Angeles dans le cadre de l'E3 2019, ce n'est pas une surprise, le concepteur japonais à l'origine des sagas Resident Evil, Dino Crisis et plus récemment The Evil Within l'avait annoncé il y a quelques jours. Mais finalement, il pourrait être là pour présenter un nouveau jeu.



Shinji Mikami a en effet partagé un message sur Twitter, indiquant que les répétitions sont terminées, et que les choses sérieuses commencent demain. Demain, c'est cette nuit, avec la conférence de Bethesda, le concepteur japonais étant pour rappel le directeur du studio Tango Gameworks, qui appartient à l'éditeur. Pour l'instant, il n'a développé que deux jeux, les The Evil Within.



Alors bien évidemment, les joueurs espèrent l'annonce d'un The Evil Within 3 dans les prochaines heures, réponse définitive cette nuit avec la conférence de Bethesda. Ça peut tout aussi bien être une nouvelle licence



Le tweet en question : https://mobile.twitter.com/shinji_mikami/status/1137547132208963585?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1137547132208963585%7Ctwgr%5E393039363b74776565745f6d65646961&ref_url=https%3A%2F%2Fgamergen.com%2Factualites%2Fe3-2019-shinji-mikami-the-evil-within-tease-conference-bethesda-302551-1

Gamergen