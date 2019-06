La rédaction du site IGN a pu s'entretenir avec Todd Howard, grand porte-parole de Bethesda Game Studios. De nombreux sujets ont été évoqués lors de cette entrevue de plus d'une heure, dont The Elder Scrolls VI et Starfield, deux titres teasés l'an passé mais dont nous ne devrions pas entendre parler avant un bon moment.



Cela a déjà été confirmé : ni The Elder Scrolls VI ni Starfield ne se montreront à l'E3 2019. Interrogé sur la prochaine apparition de ces jeux auprès du grand public, Todd Howard répond en demandant aux joueurs de faire preuve de patience. De son point de vue, il est préférable que la période entre la présentation concrète d'un jeu et le moment de sa sortie soit la plus courte possible. À titre d'exemple, Fallout 4 avait été annoncé à l'E3 2015 avant de sortir quelques mois plus tard, le 10 novembre. Il est ensuite pointé du doigt le fait qu'une décennie entière devrait séparer la sortie de The Elder Scrolls V : Skyrim (2011) et de ce sixième opus. Un écart qui a du positif selon Howard :



"D'un côté, je pense que c'est bien lorsque des choses nous manquent. Les gens le verront (TES VI) avec un regard vraiment, vraiment neuf. Je pense qu'ils comprendront l'écart en termes de technologie et ce que nous voulons faire lorsqu'ils verront le jeu et ce que nous avons en tête."



Si Bethesda est prêt à laisser cet écart grandir, c'est notamment puisque le MMO The Elder Scrolls Online est "extrêmement populaire" et qu'il permet aux fans de continuer à s'investir dans la série, mais aussi car Skyrim reste aujourd'hui "l'un des jeux qui se vendent le plus". Todd Howard et son équipe souhaitent faire en sorte que The Elder Scrolls VI connaisse une longévité similaire : "c'est un jeu que nous devons concevoir de manière à ce que les gens y jouent durant une décennie au minimum". Pour l'heure, Todd Howard explique clairement que Starfield, première licence entièrement inédite pour Bethesda Game Studios, est la priorité.



"Nous sommes des créatifs, c'est comme si nous devions faire ce jeu. C'est le moment pour ça, et donc Elder Scrolls VI devra attendre un petit peu."



Bref, avec ces mots on est pas prêt de le voir ce Elder Scroll VI... Peut être même sur la fin de la prochaine génération qu'on le verra.. A mon avis, on entendra pas parler avant deux ou trois ans, peut être même que Fallout V arrivera avant.



Je rajoute aussi une petite info comme quoi le royaume de ce nouveau Elder Scroll pourrait être Hammerfel, la contrée des Rougegarde. Bethesda ayant enregistrer récemment le nom "Redfall"