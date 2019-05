L'E3 2019, c'est dans une semaine et voici mon top 10 des choses que j'attends le plus pour l'E3 !6) THQ Nordic et ses jeux : Ayant racheté bon nombres de licence et de rachats de studio. J'attends particulièrement venant de leur part Dead Island 2, ayant disparu des radars depuis son annonce en 2014, je suis curieux de voir ce qu'est devenu le projet, en espérant qu'il soit de retour à cet E3 bien entendu.J'attends aussi énormément Biomutant même si je le vois plus pour la Gamescom celui là, je sais pas pourquoi. Ce jeu m'a tapé dans l'oeil a son annonce et depuis je le surveille de très très près. Je suis aussi curieux de voir à quoi va ressembler le nouveau Darksiders, le fameux Genesis confirmé ya quelques jours. J'espère aussi une annonce concernant une suite au Royaume d'Amalur, un RPG vraiment sympa sortit en 2012. Je préférerais une suite a un reboot si possible.5) Ori 2 : Suite évidemment de l'épisode Blind Forest sortit en 2015, je l'attends énormément car j'ai surkiffé le premier. Magnifique, tellement beau franchement que t'en chialerai presque. Le challenge a l'air une fois de plus au RDV avec des grosse bestioles pas belles qui voudront votre peau. En plus de cela, les environnements ont l'air plus varié et tjr autant magnifique bref hype à fond4) Cyberpunk 2077 : Je l'attends comme un dingue depuis le chef d'œuvre TW3, nul doute que ça va être du très très lourd aussi celui là avec je l'espère un trailer qui montreras du gameplay. Inutile d'en dire plus à son sujet mais vivement un nouveau trailer !3) Le projet Avengers de Square Enix : Fan de Super héros depuis tout gosse, j'attends beaucoup leur nouveau projet concernant ce jeu Avengers. Même si je dois dire que j'ai un peu peur du jeu service à la Destiny et je pense que ce sera sûrement dans ce genre là malheureusement. Mais j'ai quand même hâte de voir les graphismes, le gameplay etc...2) Les annonces de la conférence Microsoft : Évidemment, pilier de cet E3, Microsoft va dégainer du très très lourd avec je l'espère l'annonce d'un Fable IV, et quelques tiers. Pourquoi pas le retour de Banjo ? Même si bon ya 0,1 % de chance mais bon on peut rêver un peu1) Projet Rocksteady/Team Origins :Ma où devrai je dire mes plus grosses attentes de cet E3. Déjà le nouveau projet de Rocksteady. 4 ans qu'on attends leur prochain jeu, avec des rumeurs qui n'en finissait plus. Superman ? Suicide Squad ? Justice League ? Etc.. là j'espère vraiment qu'il vont pas faire l'impasse sur cet E3 et et présenter enfin leur nouveau jeu !Ensuite, le projet de la team derrière Arkham Origins qui selon les rumeurs (encore) serait un nouveau Batman Arkham prenant place avec la Cour des Hiboux. Ça pourrait faire un super arc narratif intéressant et sombre car voilà la cour des Hiboux ils déconnent pas eux x) j'espère un monde ouvert intéressant avec plein de truc à faire en tout cas et une histoire travaillée.Bonus : Luigi's Mansion 3/ J'aimerais un nouveau DK par Rétro Studio, un Evil Within 3/ et j'attends aussi le nouveau projet FromSoftware...Et vous alors quels sont vos attentes ?