A que de souvenir de cette série de Game arts, le premier j'avais put y toucher sur mega cd (jp) Ah cette intro de malade pour l'époque cette zique, c'était vraiment bon. Du coup j'ai ressorti ma ps2 jap pour me refaire "Silpheed the lost planet", et je dois avouer qu'il a plutot bien vieilli le bougre !



Intro Silpheed mega cd







Intro Silpheed the lost planet ps2