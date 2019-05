Salut tout le monde !Voici la suite de mon Let's play sur Final Parody VII. Au menu du jour: les Truks qui font de l'humour d'ascenseur, l'interrogatoire de Pépère, la rencontre avec Typhus, la façon de créer de nouvelles sorties dans un bâtiment, et la bataille face au Ghost RiderPour mémoire:Bonne (fin de) journée !

Like

Who likes this ?

posted the 05/20/2019 at 06:20 PM by azertyuiop2