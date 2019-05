Vendu à 2,5 millions d'exemplaires cinq jours après sa sortie le 27 mars 2018, Far Cry 5 a visiblement continué d'attirer les foules de joueurs sur les mois qui ont suivi. Le dernier bilan financier d'Ubisoft révèle qu'il est le jeu le plus vendu (en volume) de l'éditeur français sur la génération PS4 / Xbox One.



Une génération qui a pourtant vu la naissance de poids lourds comme Assassin's Creed Odyssey et Origins, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Ghost Recon Wildlands, The Division et sa suite ou encore For Honor. Tous s'inclinent devant Far Cry 5 et son aventure ouverte dans un Montana immersif. Si Ubisoft ne livre que rarement des chiffres de ventes pour ses jeux, l'éditeur indique que le titre a marqué une forte croissance pour la franchise, si bien qu'il a eu droit à une sorte de spin-off, Far Cry : New Dawn, en février dernier. Notez que le public français semble garder une légère préférence pour la franchise Assassin's Creed, Odyssey étant le neuvième jeu le plus vendu en physique dans l'Hexagone en 2018, là où Far Cry 5 pointe à la douzième place.



Perso j'adore la licence Far Cry, mais j'estime qu'une pause est nécessaire afin que la série revienne de plus belle.



Sinon vous aimeriez quoi comme univers pour un futur Far Cry ?



Moi je rêverai d'un Far Cry avec des dinosaures. Un genre de "Jurassic Park"