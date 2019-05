Bonjour tout le monde, aujourd'hui on termine la saison 1 de RWBY, désolé pour le son, j'ai dû faire des réglages car, j'ai eu un copyright strike sur Madoka et j'en veux pas d'autres.

L'Otaku et sa Mère

posted the 05/06/2019 at 06:58 PM by kraken