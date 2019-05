Ça vient de tomber, Epic Games a annoncer sur Twitter la nouvelle. Psyonix rejoindra officiellement les studios dès la fin d'année 2019. À noter que une fois acté, Rocket League ne sera plus en vente sur la plate-forme Steam (les autres plate-formes ne seraient pas concernées par ce retrait). Voilà là un nouveau coup dur à encaisser pour Steam et une bien belle acquisition au vu du succès du jeu à travers le monde, dont plus de 40 millions de joueurs.