Je trouvais l'UE4 assez fatigué dès qu'on sortait des walkim sim ou des jeux fermés, mais ça c'était avant haha. Quelle bande de brutes..... j'ai hâte de voir ce qu'il vont faire maintenant que les outils et les bases sont posésSurpris de voir comment fonctionne bien les sytèmes dynamiques du jeu, tellement imprévisiblesEnjoy(pas toutes de moi)

Who likes this ?

posted the 04/30/2019 at 10:12 PM by lightning