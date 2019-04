Voilà, ils m'ont eu avec leur semaine d'essai gratuit, là (pour ceux qui avaient un compte inactif depuis longtemps).FXIV, j'y ai un peu joué au début, sur PS3, c'était juste à la sortie, époque Realm Reborn et c'est tout. J'ai du à l'occasion rejouer un mois par ci par là, mais j'en étais pas bien loin. En gros, j'ai un perso occultiste lvl 30, ou presque. Autrement dit, le début du début.Et bref, je viens de préco l'extention Shadowbringers, qui a l'air top, et qui vient, si j'ai tout suivi, en package avec toutes les autres quand on les a pas (ce qui est mon cas) (donc HeavenSward et Stormblood).Et donc, ben du coup, j'ai raté beaucoup de trucs, et je voulais savoir si les joueurs de FFXIV de Gamekyo (y'en a ?) avaient des conseils particuliers, genre :- Les nouveaux jobs, vous en pensez quoi ? Je pense me diriger vers Mage Rouge, parce que ça me correspond bien. Mais le Samouraï aussi me fait de l’œil... C'est quoi les jobs en vogue, en ce moment ?- Y'a un serveur où la communauté Fr se regroupe ? Je suis sur Lich, me semble. Y'a du monde là-dessus ?- Quels sont les sites spécialisés que vous fréquentez régulièrement ? Genre avec des guides, des forums actifs, tout ça, quoi. A l'époque FFXI, mon graal c'était le site "Killing Ifrit" mais bon, l'existe plus le machin. Fr ou English, envoyez vos références.- Enfin, des conseils particuliers sur le leveling ou autre ? A priori, je vais recevoir les boucles d'xp + 30% pour avoir préco l'extention, donc je devrais pouvoir rattraper pas mal de retard rapidement.Allez, les guerriers de la lumière (ou de l'ombre, bientôt). Faites-vous connaître