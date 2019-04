Les points négatifs:



le ridicule girl's power moment...vraiment c'était d'un naze, grossier, ridicule.

Toujours côté féminin pas sur que Pepper en mode Ironman soit une idée terrible.

Le traitement d'Hulk qui parle me parait quand même assez limite.

Trop de gags à un moment, ils sont tous meurtri et en deuil et cela enchaîne et Thor en mode Homer Simpson pffff.

Le megafight final un peu vu, revu et rerevu.



les points positifs



tout le film

+

sans doute du au critique concernant ce personnage finalement captain Marvel tient un rôle vraiment mineur (les pontes de Disney voulaient que ce soit elle qui fracasse Thanos. cela avait foutu le bordel avec les réalisateurs...on comprends d'ailleurs un découpage étrange à la fin où clairement ils ont du tester beaucoup , beaucoup de scènes et de scénarios)





La meilleure scène du film



Le moment Captain America et la hache de Thor, dans la salle il y a eut des cris et des waouhs!



Conclusion



Il est difficile de ne pas tomber dans la comparaison pour savoir quelle a été le meilleur Avengers le 3 ou 4, le 3 est mieux mené de bout en bout, le 4 tombe très légèrement dans quelques tares liés au postulat: les héros se sont tabassés et on perdu, l'aspect trauma/chiallo pesant est là mais bon cela passe de justesse et comme ils sont beaucoup faut assumer d'avoir à se taper des scènes: certaines très réussis (blackhawk par exemple) et d'autres vivement qu'on passe à autre chose.



Donc je dirais simplement ceci, le 4 n'est pas un vrai film, c'est juste la conclusion de l'univers Marvel et il fallait quand même une happy end à tout cela.

Un hommage au grand tout et justement ce scénario le permettant.



En fait le 3 était une dimension spatiale, le 4 lui est juste et clairement temporel

Temporel donc avec son lot fumeux d'hypothèse temporelle, faut pas chercher à comprendre c'est du nawak en fait et cela ose justement se marrer de Retour vers le futur à un moment.



Donc ce scénario par le truchement de visite d'époque permet de revisiter certaines cultes des films Marvel (la scène de l'ascenseur, la danse de Quill, l'attaque de new-york, la pierre de l'âme, etc) ou de revoir certains personnages (l'ancien dr Strange par exemple)



Ce film permet le repos des héros tout en permettant de leur rendre justice (Starck et son père, Blackwidow, ,Captain america...) et de relancer l'avenir:

Spiderman, un Captain America Black, la fille des Blackhawk, la fille de Scott lang, le gamin d'Ironman 3, etc

et d'annoncer déjà la couleur pour le prochain Gardiens de la Galaxy 3 avec un Thor en guest.

Un Dr strange 2, un Black Panther 2, un Black Window et sans doute un Captain Marvel 2.



Plus de 10 ans déjà fallait bien changer la viande qui commençait à plus être aussi rouge.