Salut tout le monde !Voici la suite de mon Let's play sur Final Parody VII. Au menu du jour: le cimetière des trains, les pyramides de Renard, Tsinge qui offre un hot-dog à Aérisson, l'histoire d'Elmyroite, des gils dépensés sans réfléchir, et une question en suspensPour mémoire:Bonne (fin de) journée !

posted the 04/24/2019 at 05:34 PM by azertyuiop2