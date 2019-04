L'Otaku et sa Mère

Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une série sans rapport avec la culture Geek.Aujourd'hui, on inaugure les videos "Et si on en parlait..." où Moumoune(et moi dans certains cas) va vous faire découvrir des titres coup de coeur ou qui ont marqué sa jeunesse qui n'ont rien à voir avec la culture Geek, mais qui méritent d'être découvertes.Pour ce premier épisode, on va vous parler d'un de nos plus gros coup de coeur à la TV depuis longtemps, la série phare de TF1 de ce début d'année et de l'été dernier, "Les Bracelets Rouges", mais aussi de la série Espagnole du même nom qui lui a servi de modèle.Pour découvrir la série:Version espagnole:Version Française: