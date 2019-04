Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Shadow The Hedgehog. Sortie le 18 novembre 2005 sur GameCube/PS2 et Xbox.



Dans STH, on incarne évidemment le hérisson noir, éternel rival de Sonic qui va devoir partir à la recherche des Chaos Emeralds après avoir été briefé par un mystérieux personnage appeler "Black Doom" qui lui demande de les lui rapporter.



Pendant ce temps, la ville dans laquelle évolue Shadow subit une invasion par des créatures appelée "Black Arms" des aliens qui ne sèment derrière eux que mort et destruction. Shadow part donc en quête des Chaos Emeralds pour avoir des réponses sur son passé comme le lui a promis Black Doom.



Voilà grosso modo pour l'histoire, bien évidemment il se passe bien plus de truc et l'histoire se révèle être bien plus "complexe" que ça et surtout propose plusieurs embranchement différents mais je vais y venir ne vous inquiétez pas x)



-Gameplay : Dans STH, oubliez tout ce que vous avez pus voir dans les jeux Sonic précédent car ici ça change radicalement. C'est un jeu d'action et de "plate forme" je met plate forme entre guillemets car il y'en a très peu dans le jeu. La plupart du temps, c'est de l'action non stop qui consiste à dégommer tout ce que vous voyez sur votre passage. Et oui, pour la première fois dans la série, vous allez pouvoir tirer avec des armes à feu, et sachez que y'en a un sacré bon paquet. Armes humaines qu'ils appellent les G.U.N, extraterrestre donc les armes des Black Arms , ceux d'Eggman et les armes du "chaos" des armes très puissante mais qui n'ont que très peu de munition.



En plus d'avoir une panoplie assez variés, elle sont aussi fun à utiliser, certaines sont vraiment dévastatrice, les armes d'Eggman cependant sont moins efficace que les GUN et Alien. Pistolet, mitraillette, mitrailleuse, pistolet laser, lance grenade, lance roquettes il yen a vraiment pour tout les goûts en plus des armes de mêlée comme les sabres des aliens, les panneaux de la ville. ( oui oui on peut se battre avec) La panoplie d'armes est riches et chacune s'utilise différemment.

Alors vous allez me dire : "Mais c'est chelou un jeu Sonic avec des armes c'est n'importe quoi " Et vous avez raison au premier abord car effectivement c'est très chelou de manier des mitraillette avec un hérisson mais au final on s'y fait et le ton sombre et "mature" du jeu fait que ca ne choque pas plus que ça finalement après je suis d'accord ça peut déplaire clairement.



Mais le truc c'est que le jeu a été clairement pensé pour qu'on s'en serve, vous pouvez bien entendu faire le jeu sans en utilisée mais vous allez vous faire rouler dessus par les mobs et surtout vous ennuyer car l'intérêt du jeu et de manier ces armes justement, les mobs ont clairement beaucoup de vie et attaquer avec le fameux 'Homing Attack' et très lassant à la longue, de plus certaines missions du jeu vous proposerons de dégommer un type d'ennemis précis alors imaginez 45 mobs à se faire sans armes vous allez vous emmerder comme jamais alors les armes sont vivement conseillée elles rendent le jeu bien plus fun je vous le garantis.



En plus des armes, le jeu contient aussi pas mal de véhicules, qui cette fois sont bien plus optionnelle que les armes. Certains véhicules sont obligatoires afin de traverser un gouffre par exemple comme ces espèces de chauve souris, ou encore une soucoupe volante Alien pour traverser de la lave ou des zones toxiques. Et d'autres sont totalement optionnelle comme des bagnoles ou autre moto. ( Bon j'avoue que Shadow à moto, ça pue la classe quand même) . Mais le soucis de ces véhicules, c'est qu'ils sont pas très maniable, notamment les voitures ou on se cogne dans les murs, pareil pour la chauve souris qui est la pire selon moi... À vous de voir donc si vous voulez les utiliser ou pas, certains vous n'aurez pas le choix de toute façon.



- Graphisme : Au niveau des graphismes, Shadow The Hedgehog souffle le chaud et le froid, certains niveaux sont ternes, gris et manque vraiment d'âme. Tandis que d'autres sont relativement joli, notamment celui où on explore un château ambiance Halloween ou encore celui où on entre dans un programme informatique avec des couleurs qui pètent de partout. Les armes quant à elles sont bien faites et les effets quand on tire sont réussis, notamment les armes aliens qui font pleins de jolies couleurs. Mais certains niveaux comme je l'ai dis sont moche, plat, et pas très intéressant c'est dommage et les niveaux jolis y'en a trop peu à mon goût. De plus les niveaux sont peu variés même si certains se démarque. On fait beaucoup trop de ruines, ville détruite, forteresse Fin/labo/ etc... Ça manque clairement de variétés, certains niveaux sont même carrément des redites parfois dans des agencement différents.



- Les missions : Le système principal du jeu et qu'ils reposent sur des missions à effectuer tout le long, car en effet dans STH, on va pouvoir choisir notre "voie" à suivre, je vous explique ça maintenant.



Alors il y'a la voie type "normal" où il faut juste allez au bout du niveau ce qu'on peut torcher en 5 min donc le plus classique, on fonce et on s'arrête pas. Ensuite il y'a la voie type "héros" qui consiste à faire le "bien" autour de nous. Par exemple, la mission héros consistera le plus souvent à neutraliser tout les aliens du niveau, souvent d'ailleurs accompagné d'un personnage de l'univers Sonic comme Rails/Knuckle, etc.. Ou encore des fois sauvés des soldats du GUN tombé au combat, ou détruire un vaisseau Alien quand on est avec Sonic par ex. Sachez aussi que les perso qui nous accompagnent ne sont pas aussi inutile qui le laisse paraître, souvent ils nous donnent des astuces assez utile qui nous sauvera pas mal la mise la plupart du temps. Enfin, les missions Dark consiste à répandre le "mal" autour de nous, on sera soit accompagné de Black Doom ou du Dr Eggman pour quelques niveaux lui cependant. Là, il faudra la plupart du temps tuer tout les soldats GUN du niveau, détruire des systèmes de défense, détruire un programme etc... Les objectifs sont malheureusement assez répétitif quand on fait en héros ou Dark, qui consistera le plus souvent à détruire des trucs ou tuer un type d'ennemis selon la voie qu'on a choisi.

Enfin, point important, il y'a deux jauge en haut de l'écran une rouge et une bleue qui se rempli au fur et à mesure de ce que l'on. Fait dans le jeu exemple si on tue les soldats du Gun, qu'on détruit l'environnement, bref qu'on fasse le mal autour de nous on va remplir la jauge rouge, qui une fois remplis, va déchaîner le super pouvoir de la voie du mal, le Chaos Blaster, une énorme explosion qui ravage tout dans son rayon d'action, tandis qu'une fois la jauge bleue donc celle du bien remplie, on active le "Chaos Control" qui va nous faire foncer à toute vitesse dans le niveau, pratique pour terminer le niveau le plus rapidement possible, moins quand on fait la mission Dark ou Héros car on risque de rater des choses.



- Les boss : Dans STH, il y'a quelques boss qui se dresseront sur votre chemin, souvent à la fin d'un niveau comme 95 % des jeux. Ils ne sont pas très difficile à battre et on trouve leur point faible rapidement à part pour certains qui sont un peu plus corsés.



- Les problèmes du jeu : Si STH est un jeu correct, il y'a quand même des choses qui font vraiment rager à commencer par cette caméra très problématique, qui se place souvent n'importe où et qui est souvent responsable de vos nombreuses chutes dans le vide. Le gameplay quant à lui est aussi assez hasardeux parfois, en allant à toute allure dans certains niveau, parfois on glisse on sait pas trop pourquoi et on tombe, ça m'est arrivé de nombreuses fois et c'est vraiment relou, pareil pour les saut qui sont approximatifs, l'inertie du personnage est difficile à maîtriser, et souvent on sait pas trop où on va atterrir et on tombe lamentablement dans le vide. Je vous en ait déjà parler mais la conduite des véhicules est aussi difficile, pas très maniable et on se cogne dans les murs assez souvent. Enfin, les phases de plate forme, même si y'en a très peu, sont un véritable calvaire tellement le jeu est pas fait pour ça, on tombe beaucoup trop souvent a cause de ce gameplay foireux.



Autre problème, qu'on choisisse la voie du bien ou du mal, sachez que tout les ennemis nous tire dessus, humains comme alien, et c'est vraiment relou car on est obligé de tous les tuer souvent et du coup l'intérêt de faire le bien ou le mal devient un peu plus limité. Derniers point, comme le jeu contient plusieurs fin, 10 au totale, cela nécessite de faire le jeu plusieurs fois et donc de souvent se taper les même décors et objectifs, ce qui lasse un peu à la longue... Les environnements étant de plus pas très variés.



Durée de vie : Au niveau de la durée de vie, STH peut se terminer en 3 heures mais évidemment l'intérêt n'est pas de le finir qu'une fois. Il vous faudra passer par les missions du bien et du mal pour débloquer d'autres niveaux et pouvoir obtenir la "vraie fin" du jeu ce qui nécessitera bien plus de temps et qui au final propose une durée de vie correct. Enfin sachez que le jeu dispose d'un mode multijoueur mais il est tellement anecdotique que vous ne vous en préocuperez même pas. Il y'a aussi 5 clés cachée dans chaque niveau qui ouvre une porte au 5 serrures qui derrière contient souvent un bonus comme un raccourci/ un véhicule plus résistant, une armes puissante etc... Si certaines clés sont sur notre passage, d'autre sont carrément bien planquée et il faudra bien explorer les niveaux pour espérer les dénicher, ce qui encore rallongera la durée de vie. Enfin, pour ceux qui en veulent encore plus, sachez qu'il existe un mode expert qui une fois qu'on a fait toutes les fins plus la vraie, 10 au totale et aussi avoir tout les A dans chaque niveau donc la meilleure note possible. En faisant ça on débloque le mode expert qui consiste a faire tout les niveaux d'une traite sans avoir de game over, absence de boss cependant. Mais ça c'est pour ceux qui en veulent vraiment x)



Bande Son : La Bande son du jeu est correct, c'est très souvent du rock/ métal qui est proposé ici, même si quelques thèmes plus "doux" peuvent se faire entendre aussi. Enfin, les voix anglaises du jeu sont très réussi, particulièrement la voix de Shadow qui est impeccable. Pas de soucis particulier a ce niveau là, c'est du tout bon. Même si quelques musiques rock peuvent s'avérer assez répétitive.



Difficulté : Si le jeu n'est pas très difficile en soit, certains objectif de niveau sont assez tendu. De plus, avoir toutes les fins n'est pas évident non plus, et pour ceux qui en veulent tjr plus, le mode expert se révèle être un challenge conséquent. Bref pour ceux qui aiment le challenge ya largement de quoi faire.



Bon il est temps maintenant de conclure x)



Les + : -Pouvoir faire le bien ou le mal

-Des tonnes d'armes et véhicules différents

-Une assez bonne durée de vie

9 fins différentes plus la vraie

- Une bonne bande son

- Assez fun de tout dégommer

- La puissance de Shadow

- En découvrir bien plus sur le personnage de Shadow est vraiment cool

- Certains niveaux qui se dégage du lot



Les - : - Inégal graphiquement

- Objectif trop souvent répétitif

- Un concept de jeu qui ne plaira pas à tout le monde

- De gros problèmes dans le gameplay et une caméra hasardeuse

- Ces phases de plateforme de l'enfer

- Beaucoup trop de redite d'environnement, qui en plus ne sont pas assez varié

- Un multijoueur anecdotique

- Les ennemis qui te tire dessus peu importe ton camp.



Conclusion :

STH est un jeu sympathique a faire, assez fun dans le maniement des différentes armes et pouvoir faire le bien le mal ou être neutre, en bref être libre de ses choix est vraiment un plus appréciable. Malheureusement, il souffre de beaucoup trop de problème dans le gameplay et les redites d'environnement font qu'il lasse assez rapidement. Les phases de plate forme heureusement rare sont responsables de beaucoup trop de chutes injuste qui frustre beaucoup trop le joueur. Reste un jeu sympa à faire pour les fans du hérisson, qui propose de bonne idée, et un fun qui est présent malgré tout.



Note 13/20



Cinématique d'intro :







Gameplay :