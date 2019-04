Mon pc ayant rendu l'âme, j'ai dû me résoudre à en racheter un... J'en ai besoin car je fais de la photo.

Du coup j'ai pris un rizen 2600x avec 16go de ram 3000 et une Palit gtx 1660 ti. Ssd de 240go et dd de 2to (je rajouterai l'actuel)

Pour le gpu, j'ai pas pu m'empecher... Et encore j'ai failli prendre une rtx 2060