Discord : https://discord.gg/YYNYydZ Facebook : https://www.facebook.com/infinidreamsfr/ Twitter : https://twitter.com/dreams_infini Bonjour à toutes et à tous !Avant de rejoindre notre site dont vous avez déjà le lien plus haut, nous espérons que vous prendrez le temps de lire cette petite présentation de notre projet. Nous vous souhaitons une bonne lecture !InfiniDreams est, comme vous le savez peut être déjà, un site de passionné.e.s qui attendent, avec une impatience non-feinte, l’arrivée de Dreams, le nouveau projet de Media Molecule. Un studio qui a tant occupé nos soirées avec la série LittleBigPlanet, entre 2008 et 2016. Ce site est créé afin de préparer sereinement sa commercialisation dans les prochains mois. Mais également pour tirer pleinement parti de son Early Access, prévue le 16 Avril.Ce site est le produit de l’action de concert de 5 anciens membres actifs de LittleBigPlanet-France :, ancien administrateur, qui a géré le forum LBP-France entre 2016 et 2017, et inscrit dessus depuis 2010., ancien animateur de LBP-France, et ayant rempli divers rôles au cours de sa longue présence., graphiste émérite que beaucoup connaissent pour ses doigts de fée quand il est question de dessiner, et est l’un des créateurs francophones de LittleBigPlanet les plus connus., ami de Bat19, actuellement étudiant en programmation Web., le petit dernier qui nous a rejoint depuis quelques jours. Les membres de Gamekyo le connaissent peut être, et pour cause : il est l'un des principaux intervenants sur la plupart des articles du jeu. Il est chargé de réaliser le futur design du site, que ce soit sur WordPress ou le réseau social.En ayant à l’idée de concevoir ce site, nous avons à cœur de mette en place bien plus qu’un simple espace de discussions et d’échanges. Nous souhaitons faire les choses du mieux possible, et espérons que cela vous plaira !Il faut savoir que le présent site est entièrement réalisé bénévolement par une équipe d’amateurs. Bien que nous soyons des passionnés, nous n’avons rien à voir, que ce soit de près ou de loin, avec Sony Interactive Entertainment ou Media Molecule. Nous ne sommes pas des employés, ni des représentants, et ne sommes en aucun cas chargés d’assurer un quelconque “SAV”, bien que nous répondrons volontiers à toutes vos questions. Absolument personne dans l’équipe actuelle n’a eu accès à la bêta de Janvier dernier, ce qui prouve bien que nous n’avons strictement aucun privilège à ce niveau là. Pas de clés en avance ou de choses de ce genre. Nous sommes au même tarif que n’importe qui.Nous prenons évidemment sur notre temps libre pour vous proposer ce site. Nous avons à cœur de vous proposer un site agréable et complet, mais gardez bien à l’esprit qu’il y a des humains derrière, avec un travail et d’autres occupations dont les priorités peuvent varier.Pour continuer, il faut savoir que, contrairement à LBP-France, InfiniDreams n’est pas propulsé par une plate-forme gratuite de type Forumactif ou Xooit. On aurait été beaucoup trop limités pour ce que l’on souhaitait faire, à savoir quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et on considère que les forums “à l’ancienne” ne sont plus adaptés à ce que les utilisateurs attendent. Il nous fallait donc passer sur une solution entièrement indépendante, mise en place par nos soins, mélange des CMS WordPress + Discourse + une partie entièrement codée à la main.Il s’agit d’un écosystème entièrement pensé par nous-mêmes, installé et hébergés sur un serveur virtuel DigitalOcean. Le site sera beaucoup plus évolutif que sur une simple plate-forme gratuite, et il y aura de nombreux modules qui viendront s’ajouter par la suite. On peut y ajouter ce qu’on veut : de nouveaux CMS, des feuilles de style, des éléments programmés à la main, et bien plus !L’écosystème actuel du site est, et sera à terme, concentré autour de 4 pôles essentiels :1)La partie Magazine du site, constitué des parties suivantes :Nouvelles : une rubrique qui relaiera toutes les nouvelles de Dreams, mais aussi celles du jeu vidéo en général, ou simplement les nouvelles liées à l’évolution du site. Annonces de nouveautés, changements majeurs, tests, annonces de contenus additionnels, et bien d’autres ! Nous aborderons également régulièrement le thème des autres Jeux Créatifs, que ce soit Minecraft, Super Mario Maker 2 ou Planet Coaster.Spotlights & Hall of Fame : Imaginez un grand projecteur, dont l’équipe du site se servirait pour mettre en avant les contenus les plus méritants, mis en avant par la communauté et les membres d’InfiniDreams ? Et cela de n’importe quelle manière possible ? Très bien, vous avez compris l’idée !Cette rubrique propsoera un “Spotlight” mensuel, sur le modèle de ce qui a fait le succès de LittleBigCentral : une sélection aux petits oignons de plusieurs créations, qui ont fait le bonheur des membres et de l’équipe. Et ce n’est pas tout : Il y aura aussi des interviews de créateurs méritants, des lancements programmés de niveaux grâce aux Coups de Pouce, des tests de niveaux remarquables, le “Niveau du Jour” dans un widget dédié… Il y aura des articles de fond sur l’analyse des tendances, des Top 5, et bien d’autres choses encore !En gros : vous voulez savoir à l’instant T ce qu’il se passe de plus intéressant dans l’écosystème de Dreams ? Vous n’avez pas à chercher plus loin : cela se passera à cet endroit !Ouverture de la rubrique après le début de l’Early Access !GameJams et Concours : Comme son nom le fait penser, alors que votre rythme cardiaque est déjà en train d’augmenter en imaginant les futurs défis qui vous attendent, cette catégorie mettra votre sens de la compétition à rude épreuve. Et cela vie plusieurs formats : De simples gamejams de 7 jours maximum avec une création sur un thème précis, des défis Versus, des concours de Co-opération, des tournois, des évents “Pimp My game”, des défis Speed Run, et bien d’autres ! Que vous soyez créateur ou joueur, il y en aura pour tous les goûts !Ouverture de la rubrique après le début de l’Early Access !Solutions et Guides : C’est bien gentil d’étaler les louanges de Dreams, mais encore faut il savoir de quoi l’on parle exactement ! Vous retrouverez ici la future solution officielle du jeu, ainsi que des guides pour vous apprendre les bases du jeu.Ouverture de la rubrique après le début de l’Early Access !Gazette : Parce qu’il n’y a pas que Dreams dans la vie, cette rubrique sera l’espace d’expression de l’équipe. Pour s’exprimer sur ses coups de cœur ou de gueule, sur plein de sujets variés. Strips comiques, critiques ciné, analyses, humour…2)Propulsé par le CMS Discourse, ce forum est l’espace d’expression dédié à toutes vos expressions publiques. Blabla, discussions sur Dreams, sur le jeu vidéo, tutoriaux, aide à la création, et bien d’autres thèmes !Cette solution est bien plus dynamique que les forums traditionnels, grâce notamment à son chargement instantané des messages + son système des suivi du contenu + son centre de notifications dont le fonctionnement se rapproche de celui des réseaux sociaux. Une nouveauté qui vous intéresse est effectuée sur le forum ? Membre suivi, nouveaux messages non-lus… Vous en êtes aussitôt informé !Il y aura encore quelques petites améliorations dans les semaines à venir. Nouveaux smileys, nouvelles images…Bien qu’il y ait actuellement un système de “badges” intégré au forum, le système de récompenses en lui-même n’est pas encore vraiment en place. il arrivera dans un second temps, selon des modalités qu’il nous faut encore définir. Système de points, d’achats, de récompenses, de mise en valeur des membres méritants… Soyez à l’écoute !3)Si certain.e.s se souviennent peut être du sondage que l’on a proposé sur le serveur Discord, il y était question d’un réseau social, construit spécialement pour le site. Et vous l’aurez, c’est vraiment quelque chose que l’on souhaite faire, et est l’une de nos motivations premières pour la réalisation d’InfiniDreams.Il s’agit, de loin, de la fonction qui nous prend le plus de temps, et pour cause : Il ne se base sur aucune solution existante, et est entièrement codé à la main. C’est un choix que nous avons effectué car les CMS de type Réseau Social sont bien trop éloignés du résultat que l’on souhaite.Pour expliquer le concept : Imaginez un espace personnel qui vous est entièrement dédié, sur lequel vous êtes libres de publier tout ce que vous voulez, en lien avec Dreams ? Images, projets, vos avancées, vos difficultés, vos appels à l’aide, vos coups de cœur…Pour sa réalisation, on compte s’inspirer de ce que propose Pinterest : Quelque chose de très graphique, qui met les images en avant. Il y aura différentes fonctions, comme un système de filtres pour faire apparaître uniquement certains types de contenu. Mais la possibilité de suivre ses créateurs préférés, créer des groupes d’utilisateurs, des teams de création, partager sur les réseaux sociaux traditionnels, un système de HUB thématique où chacun viendrait déposer des assets précis (musiques, mécanismes, etc…) …Les premiers modules sont quasiment terminés. Nous ne savons pas encore lesquels seront en place au moment du lancement, tout dépendra de la date de sortie de l’Early Access. Il est prévu que l’on fasse coïncider l’ouverture du réseau social avec celle de l’Early.Bien évidemment, tout ne sera pas présent dès le début, loin de là. C’est un développement qui se fera à long terme, pour ajouter toutes les fonctions que l’on souhaite. Selon notre planning de progression et vos suggestions proposées dans le forum.Nous avons hâte de vous en ouvrir l’accès, juste un peu de patience !4)Étant donnée la vocation de partage de ce projet, il n’est pas envisageable pour nous que le site n’ait pas son propre Wiki, notamment pour référencer exhaustivement l’intégralité du jeu. Mais pas seulement : chacun pourrait aussi y participer pour créer de nouvelles pages sur les créations les plus marquantes du jeu. Nous irons bien au delà que simplement nous limiter au contenu de base.Nous ne savons pas encore, à ce jour, quelle solution sera mise en place. Cela sera abordé en temps voulu !C’est là aussi un point que nous comptons particulièrement travailler. Comme vous l’avez vu, nous avons déjà créé plusieurs profils, qui sont amenés à s’enrichir au cours des prochaines semaines. Animations, jeux, parties organisées, vidéos exclusives postées sur YouTube, lives sur Twitch… l’accent sera particulièrement mis dessus, afin de nous faire connaître d’un maximum de monde.Nous portons une attention toute particulière à Discord, qui sera vraiment la plate-forme centrale pour la discussion instantanée entre membres. il est fort probable que de futurs concours liés à Dreams en nécessiteront une utilisation intensive.Une présence sur les réseaux sociaux est un pré-requis aujourd’hui indispensable à tout site qui souhaite fonctionner.Le développement et la gestion du site restent en petit comité pour l’instant, pour des raisons de gestion facilitée. Mais il y aura bien évidemment du recrutement à terme, afin de répondre aux besoins du projet et de la communauté. Le Staff est organisé en 5 pôles :Les responsables du site. Chargés de l’administration réseau, le développement des modules à venir, et tout ce qui touche aux ressources techniques et humaines d’InfiniDreams. Gestion de l’équipe, recrutements, lignes directrices concertées, Rédaction en Chef…Ce ne sont pas les plus aimé.e.s, mais il en faut bien dans toute communauté saine, pour assurer la bonne entente. Ils surveillent les perturbateurs, sanctionnent si besoin, décident de concert avec le reste du Staff des décisions à prendre, etc… Ce sont avant tout des usagers comme les autres, qui ont à cœur de garantir une bonne ambiance et apporter leur contribution.Ils et elles ont la charge de l’animation du forum, de la communauté, organisation des concours sur Dreams + les autres jeux. Mais aussi tout ce qui est en lien avec l’interaction sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, lives Twitch, YouTube, pour y générer de l’activité et attirer de nouveaux utilisateurs et utilisatrices.Leur domaine concerne tout ce qui est en lien avec le contenu du Webzine. Articles, spotlights, préparation des tests, dossiers… Ce sont les plumes du site !Si vous recherchez un.e expert.e pour vous dépanner au sujet de cette sculpture qui oppose tant de résistance, alors vous avez frappé à la bonne porte. Réponses aux questions des créateurs en herbe, proposent des tutoriels, écrivent des guides… Cette équipe aide également le reste du Staff, pour l’assister dans tout ce qui est en lien avec la création, notamment pour préparer des concours.Pour des raisons techniques liées à notre projet pour le site, nous n’avons pas souhaité installer de solution de forum directement intégrée à WordPress. Ce sont des solutions trop légères à notre goût. Nous utilisons donc Discourse.Nous avons cependant fait en sorte de rendre cette cohabitation la plus fluide possible. Pour cela, nous utilisons un système unifié de création de compte, via le protocole Single Sing-On. Votre compte se créé via WordPress, et son équivalent se fait automatiquement sur Discourse sans intervention de votre part.Une fois votre compte créé, c’est WordPress qui se charge de l’identification pour les deux plate-formes. Si vous êtes déjà connecté sur WordPress en allant sur le forum, il vous suffit juste de cliquer sur “Se connecter”, et vous êtes automatiquement identifié sans avoir besoin de saisir vos identifiants.Nous avons également installé une extension pour premettre à WordPress de dupliquer automatiquement les nouveaux articles dans la rubrique #articles-infinidreams-com du forum. Les commentaires postés sur le forum sont également automatiquement repris dans l’article associés sur le webzine.Le futur réseau social, quant à lui, utilisera la même base de données que WordPress. Donc il n’y aura pas de soucis d’intégration, vous pourrez poster et interagir avec votre compte existant.La seule publicité que vous verrez, c’est celle qui nous est imposée sur les réseaux sociaux, quand vous visitez les comptes Facebook, Twitter ou YouTube du site.Mais pour InfiniDreams, il n’y actuellement pas de pubs, et il n’est pas prévu à ce jour que l’on en mette. C’est contre-productif, ennuyant, et les solutions de publicités non-invasives sont de toute manière payantes. (Un comble.)Vous pouvez donc désactiver votre bloqueur de publicités dès à présent, vous ne verrez jamais une traitre réclame chez nous.Et cela permettra notamment aux nombreux modules interactifs de notre site de fonctionner sans accrocs.Pour le financement, il est prévu que l’on fasse une campagne de dons tous les ans, car cela nous coûte effectivement un certain prix. Chacun.e est évidemment libre d’y participer ou non, et selon ses moyens. Il n’est pas prévu qu’il y ait des privilèges particuliers pour les donateurs, ou du moins ce serait assez minime. On préfère éviter d’opérer une discrimination par l’argent.Si le site un jour nous coûte vraiment beaucoup plus cher que maintenant, on complètera peut être avec un compte Patreon, ou des fonctions Premium sur notre compte Twitch.Comme vous l’avez vu, infiniDreams est très loin d’être un projet figé, qui ne connaîtra aucune évolution dans le temps. Il a vocation à s’installer dans la durée, et s’adapter aux besoins que connaîtront la communauté dans les années à venir.Pour celles et ceux qui ont participé au sondage sur Discord il y a quelques semaines, sachez que nous avons bien reçu vos idées, et que nous les gardons au chaud pour les prochains mois. (Concours, jeux, tutos…) Merci pour votre participation !Nous espérons que vous vous y sentirez bien, et que ce ne sont que les prémices d’une très longue aventure.