Retro Gaming

On continue nos petites revues de presse intemporelles avec deux nouvelles vidéos :



Retour sur le Consoles + n°40 de février 1995 dédié au premier round frontal des consoles 32 Bits entre Sony et Sega. D'un côté Virtua Fighter sur Sega Saturn et de l'autre Battle Arena Toshinden sur Sony PlayStation !



Au programme également : la NEC PC-FX au banc d'essai avec ses trois jeux de lancement dont Battle Heat et Team Innocent ! Une plongée vertigineuse dans le monde de l’arcade avec la visite des mythiques studios AM2 et AM3 de Sega, on y parle de Daytona USA, Virtua Fighter 2 ou encore Sega Rally.



Alain Huygues Lacour et son équipe nous régalent avec un reportage de 20 pages sur le CES de Las Vegas mais aussi un dossier sur le piratage des consoles de jeux...







On continue avec un angle beaucoup plus tourné vers les Micros (mais rassurez-vous on parle aussi de consoles... et pas des moindres)



Au programme de ce Micro News n°47 de mai 1991 : un méga dossier sur les jeux de l'An 2000, la Neo Geo présentée à travers ses jeux de lancement et un reportage exclusif sur Sodipeng, la société distributrice de la PC Engine en France !