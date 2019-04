News

"Nous ne faisons pas un jeu de tir sur rail. Nous ne faisons pas un parc d'attraction. Nous ne faisons pas une courte démo ou une expérience. Nous faisons un jeu complet avec une dimension bac à sable, une histoire profonde, plein de missions et de cinématiques."

a invité ce week-end une brochette de journalistes à New York pour leur faire découvrir quelques démos jouables des jeux annoncés durant le premier State of Play. Iron Man VR, nouvelle collaboration entreétait également jouablele directeur du Studio, s’est bien exprimé dans un article du PlayStation Blog. Iron Man VR serait bien un vrai jeu estimé entre 8h et 10h(d'après le Site Press-Start qui en a eu écho) qui comprend non seulement des phases de jeu d’action, des espaces ouverts où vous pouvez voler, mais également une histoire très personnelle et profonde dans laquelle vous jouez le rôle de Tony Stark. En effet le monsieur a tenu à souligné qu'il s'agit d'un jeu story driven et non pas un jeu arcade avec une simple succession des niveaux.Le titre offrira donc des mouvements fluide à 360 degrés. Le scénario du jeu est une histoire complètement originale bien qu’elle soit inspirée des bandes dessinées et des films. Camouflaj ont travaillé main dans la main avec. Ils ne voulaient pas faire un «manège linéaire» qui ne dure que quelques heures mais plutôt créer un jeu complet qui aborde réellement l’histoire.Iron Man VR permettra de se rendre dans la maison de Tony Stark. Il sera possible d’aller dans le garage pour y bricoler votre combinaison et y développer de nouvelles armes. En effet la version finale du jeu permettra au joueur de personnaliser l’armure d’Iron Man et d’améliorer ses capacités dans le garage de Tony Stark.Il faut maintenir les touches T des manettes PS Move et de tenir celles-ci dans le sens opposé à celui dans lequel on veut voler. En effet tenez-les parallèlement au sol pour vous propulser vers le haut, tandis que les incliner perpendiculairement vous permettra de vous propulser en avant. Vous pouvez pousser indépendamment avec chaque main de sorte que vous pouvez vous maintenir en vol stationnaire avec votre main gauche tout en lâchant quelques tiresEn appuyant deux fois rapidement sur la touche T, on déclenche un « boost » qui accélère de façon considérable la vitesse de vol. Pratique pour esquiver les tirs ennemis, par exemple.De la même manière, tirer avec les répulseurs d’Iron Man est très intuitif. Il suffit de viser avec une ou deux manettes PS Move et d’appuyer sur la touche Move, en levant les poignets. Avec un peu d’entraînement, vous volerez et vous tirerez comme Iron Man.Si vous voulez parfaire votre technique, un didacticiel fort bien conçu (qui se déroule devant le manoir de Malibu de Tony Stark) vous montre les ficelles pour planer, voler, tirer avec les répulseurs et plus encore.