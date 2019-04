Je parle de Biomutant, quelle révélation ça a été pour moiPour ceux qui connaissent pas Biomutant c'est un Action-RPG en open World développé par un studio suédois Experiment 101 et édité par THQ Nordic dans lequel on incarne un rongeur mutant un peu chelou qui va devoir se battre contre des monstres, exploré le monde post apocalyptique qui l'entoure, fabriquer des armes développer de nouvelles aptitudes etc..Ça à l'air vraiment cool, graphiquement déjà c'est vraiment joli pour un Open World et ça a l'air d'être assez immense, et le gameplay a l'air assez complet, j'espère que les combats seront dynamique et pas trop brouillon et chiant mais de ce qu'on peut voir ça a pas trop l'air d'être le cas.Bref je vous laisse avec cette jolie bande annonce :D'autres personnes que moi attendent grave ce jeu ? ^^