L'Otaku et sa Mère

Salut, tout le monde, on reprend les réactions et aujourd'hui, vu que le film Broly est sorti il y a peu et réécrit l'histoire du Père de Sangoku, je me suis dit que ça serait sympa de lui faire découvrir l'histoire original de Baddack pour voir si ça lui plait plus que le film.

Désolé pour la position de la video(j'avais oublié que media player classic bug en plein écran avec OBS)