Quand je joue à smashbros, il y'a le joystick gauche qui fait que de ce déco. La batterie est plein, je comprends pas d'où vient le problème Déjà que les joycons c'est de la merde si en plus les joycons sont fragiles ça commence à faire chier ces manettes en plastique portant on y joue pas souvent.

Like

Who likes this ?

posted the 03/25/2019 at 09:14 PM by lion93