Apres avoir vendus mes consoles me voicis sur PC, j'ai opte pour un laptop Gigabyte Aorus 15 RTX2070Je suis en 1080 ne regrette ni la 4k de ma ps4 pro ni de la one x.mon premier jeu c'est Metro Exodus et je dois dire que jusque la c'est superbe.PS: dsl pour les fautes et les accent j'ai un qwerty et je trouve pas comment les faire[img=700][https://i.imgur.com/Crbob9f.png/img]