Bonjour à tous, en ce dimanche ensoleillé, j'ai réessayé le mode fou furieux de Dead Space 2 après avoir retourner le jeu en normal, difficile, et fanatique. Jusque là pas trop de mal a part peut être certains passages tendar mais j'ai essayé le fou furieux mais alors bordel :O



Pour ceux qui connaissent pas ce mode, en gros c'est :



- Ressources réduites au minimum

- aucun point de contrôle

- possibilité de sauvegarder que 3 fois

- difficulté du mode normal voir difficile car franchement des fois les mobs tapent dure



Bref, j'ai essayé ce mode donc au début pas trop galère ça aller, je me suis dis en allant vite bah ça peut le faire x) mon cul oui ! Dead Space 2 est long mine de rien et ce même en rushant. Premier chapitre donc je le passé tranquille mais je crève comme un con au passage du train ou on a la tête à l'envers et des necromorphe débarque. Rage quit donc..



Ensuite je reprend le lendemain et j'y arrive je sauvegarde chapitre 3 et je continue tranquillement jusqu'au chapitre 7 ou je meurs comme un con a cause de ces espèces de couilles accroché au plafond, des sortes de mines, je l'avais pas vu... Ragequit direct j'ai pété un câble xD en plus j'avais pas sauvegarder depuis...



Je retente donc aujourd'hui du chapitre 3 jusqu'au 7 et ça passe relativement bien. Mais bon c'était trop beau, je meurs comme un con a cause du passage où on doit rejoindre Ellie à toute allure je le prend un débris donc mort. Mais bon heureusement j'avais sauvegarder juste avant le passage avec l'IA mais la je:ai stop car la flemme de tout refaire. J'ai le droit qu'à plus qu'une sauvegarde et ya 15 chapitres en tout. Je suis conscient que d'avoir save au chapitre 3 était une belle connerie... Mais on a tellement le stress de mourir qu'on se dit bon allez je sauvegarde la mais bon faut pas quoi. Mais en plus ce qui me casse les couilles c'est que je meurs souvent a cause de connerie dans ce genre. Débris, truc que j'avais pas vu etc.. franchement j'abandonne trop frustrant ce mode et ce retaper tt a chaque fois c'est lourd...



Je retenterai peut être un de ces jours en faisant cette fois chapitre 5 ou 6- 10 et 13. La fin ça va faut juste rusher. Bref voilà mon expérience en fou furieux dans les jeux j'adore le challenge mais là, là putain c'est de la saloperie ce mode