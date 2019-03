Alors j'ai une sensation bizarre avec ce jeu.

Je ne sais pas si c'est du au fait que pour moi Bloodborn et Dark soul 3 constituent le must du genre. Mais je trouve qu'il manque quelque chose à Sekiro. Le jeu ou plutôt son rythme à l'air lent. Et il s'en dégage un espèce de calme emmerdant. Comparé à Nioh par exemple qui se déroule on va dire dans le même univers (samouraï), il manque vraiment un truc à SEKIRO et j'arrive pas à savoir quoi.



Et vous vôtre avis ?