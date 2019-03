Bonsoir à tous ! Aujourd'hui je me suis dit qu'il était temps de partager avec vous mon avis sur les 3 Dead Space et pourquoi pas partager nos ressentis ^^ (je n'inclut pas Extraction, je ne l'ai pas fait) et les rails shooter très peu pour moi bref :Mon avis/ test sera partagé en plusieurs catégories, graphisme/gameplay etc afin de ne pas vous proposer un truc trop rébarbatifs a lire et ne pas vous perdre.Commençons tout de suite avec le premier opus sortit en octobre 2008.Dead Space : Dans l'espace personne ne vous entendra crier.Présentation : Pour ceux qui connaissent pas, Dead Space est un survival Horror spatial où on y incarne un ingénieur du nom de Isaac Clarke luttant pour sa survie contre des créatures necromorphe dans un vaisseau à la dérive, L'USG Ishimura.Graphisme : La première chose qui saute au yeux dans Dead Space c'est la réalisation. C'est simple le jeu est splendide, magnifique bref les superlatifs ne manquent pas. Effet de lumières/ombre, textures effet visuel tout claque vraiment, et la beauté de l'espace et super bien rendu. Les créaturs aussi sont vraiment super bien faites en plus d'être absolument dégueulasse et bien modélisée, inutile de m'attarder plus longtemps là dessus ça claque vraiment.Gameplay : Très bon également, vu caméra à l'épaule, et surtout interface discrète, l'idée de l'avoir en hologramme est une excellente idée en plus de montrer la jauge de vie dans le dos. C'est intuitif et en plus c'est super classe je trouve. Après côté gameplay pure, les joutes avec les nécro sont jouissif,fun, sanguinolent et même parfois carrément stressante. Le gameplay fonctionne bien malgré le fait qu'on peut pas tourner a 180 degrés, un peu frustrant quand on a 5 ennemis autour de nous. Les armes sont fun à utiliser, ça tranche dans le vif ! Les affrontements font clairement partis des choses les plus réussi du jeu, encore heureux vous allez me dire x) quelques phases viennent parfois diversifié un peu comme le shoot d'astéroïdes en canon par exemple. Les phases en gravité zero sont sympa aussi, bien qu'ayant été grandement améliorée dans les opus suivants, et les Entrées Zone Sans Air comme dit la voix sont sympa aussi, assez stressante car notre oxygène n'est pas illimité. Les "énigmes" sont très basiques car ne proposant que nos deux aptitudes pour être résolu a savoir stase où télékinésie.Bande Son : C'est un sans faute pour la bande son, les bruits ambiants sont stressant et les créatures font bien flippées comme il faut. La spatialisation du son est incroyableLa VF est en plus franchement réussi.Scénario : Le plus gros défaut du jeu a mon sens, le scénario est très clichés, avec personnage secondaire plat, et un héros au charisme absent car totalement muet, ca fait d'ailleurs bien con quand on lui parle directement et que celui ci ne prononce pas un mot x) Heureusement les messages audio ou visuel permettent de découvrir la vie avant l'invasion et renforce quand même un peu un scénario pas mauvais en soi mais trop cliché et déjà vu.Bestiaire : Le jeu propose un bestiaire varié s, dont certaines créatures vous donneront du fil à retordre. Des boss sont aussi de la partie bien que pas bien coriace j:ai trouver.Les + : Ambiance sonore impeccableGraphisme très réussiAffrontements nerveux et jouissifFlippant et assez stressantBonne durée de vieGore a souhait et malsain parfoisLes - : Héros muetScénario peu captivantPNJ platBoss pas bien coriaceAvis final : Dead Space est pour moi un des meilleurs Survival Horror que j'ai pus faire. Visuellement splendide, ambiance sonore impeccable, en plus d'être fun à jouer, et flippant de surcroît, il pêche un peu par un scénario quelconque, des PNJ plats et un héros muet comme une carpe qui parfois fait vraiment tâche niveau immersion. Ça n'en reste pas moins un excellent jeu, flippant ,gore, fun, etcSi je devais le noter je lui mettrai 18/20 sans problème voir 19Merci de m'avoir lu et a bientôt pour Dead Space 2