C'est dans le cadre de l'annonce d'un nouveau concert au Japon dédié aux musiques de la franchise culte que Konami a actualisé le chiffre de ventes des jeux Metal Gear.



Comme l'a relevé le très fiable Game Data Library, Konami annonce avoir écoulé 54,5 millions de jeux Metal Gear entre le lancement du premier épisode en 1987 et décembre 2018, rappelant que la popularité de la saga avait explosé avec la sortie de Metal Gear Solid sur PlayStation en 1998 et que celle-ci ne s'est pas démentie avec le succès commercial de Metal Gear Solid V : The Phantom Pain (6 millions de copies distribuées selon le chiffre le plus récent communiqué en janvier 2016). Ce nouveau total est sensiblement plus élevé que le bilan communiqué en mars 2017 (51,3 millions) en dépit du fait que le seul titre sorti entre-temps fut l'échec commercial Metal Gear Survive. Le futur de la franchise Metal Gear, dont l'indissociable créateur Hideo Kojima a quitté Konami en 2015 pour travailler sur Death Stranding avec Sony Interactive Entertainment, est aujourd'hui inconnu de tous.