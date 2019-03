Bonjour /r/PSVR !



Au nom de toute l'équipe de développement de Borderlands 2 VR, de Gearbox et 2K, nous aimerions vous remercier de votre soutien et de votre passion pour ce jeu.



Nous avons travaillé dur pour que l'action badass de BL2 soit la plus fidèlement restituée plus que jamais auparavant. Nous avons parcouru Internet, écouté ce que vous aviez à dire et fait de notre mieux pour aborder le plus grand nombre de questions possible. Donc, nous avons de grandes nouvelles à vous partager ! Aujourd'hui, nous avons publié une mise à jour gratuite qui a apporté l'une des fonctionnalités les plus demandées du jeu : la compatibilité du Aim Controller ! Avec cette nouvelle façon de jouer au jeu, nous espérons que beaucoup d'entre vous reviendront à Pandora et revivront tout cela, peut-être avec un nouveau personnage, ou sauteront dans l'action pour la première fois.



De plus nous avons travaillé sur quelques optimisations de performances et corrections de bugs de gameplay, les points forts de ce patch sont les suivants :



SUGGGESTION COMMUNAUTAIRE: Support du Aim Controller - BL2VR est maintenant compatible avec le contrôleur de visé!



- Dans le menu Options, vous disposerez de paramètres pour échangé les sticks, les boutons ou les deux. Nous l'avons ajouté pour faciliter la jouabilité pour les gauchers et pour permettre plus d'options de personnalisation pour l'utilisation du Aim Controller.



- De plus, l'option de déplacement par rapport à l'orientation relative du fusil ou de la tête est disponible pour le Aim Controller. Par exemple cela vous permettra de tirer droit devant vous tout en regardant à droite. Si votre mouvement est relatif au fusil, pousser le joystick vers l'avant vous déplacera en fonction de l'endroit où le pistolet est pointé. Si votre mouvement est relatif à la tête, le fait de pousser vers l'avant sur la manette de commande vous fera bouger en fonction de l'endroit où vous regardez.



SUGGGESTION COMMUNAUTAIRE : Amélioration de la visée précise - La performance sur la visée précise a été améliorée et la fenêtre de visée est maintenant beaucoup plus grande.



COMMUNITY SUGGESTION : désactiver le réticule - Une nouvelle option est disponible dans le menu Options qui vous permet de désactiver le réticule.



COMMUNITY SUGGESTION : Désactiver la fenêtre de visée - Une nouvelle option est disponible dans le menu Options qui vous permet d'utiliser des viseurs ironsight au lieu de la fenêtre de visée.



Symboles de vault - Correction d'un bug où les symboles de vault n'apparaissaient pas correctement.



À VENIR :



L'équipe est enthousiaste à l'idée d'apporter d'autres mises à jour à l'avenir. Soyez attentifs aux suggestion de mise à jour suggérées par la communauté, telles que les améliorations au HUD et au décalage en hauteur, ainsi que des corrections apportées à des coffres trop éloignés, à la téléportation, et plus encore...



Nous sommes impatients de partager de nouvelles informations avec vous dans le futur! Alors, allez-y ! Vous n'avez pas tous déjà des contrôleurs de visée ?



Sérieusement, merci d'avoir joué le jeu et d'être allé chercher ce Bundle !



-Équipe de développement BL2VR



Enfin!!! De nombreux joueurs le réclamaient et ils ont finit par l'ajouter. Borderlands 2 VR est dorénavant compatible avec le piou piou de Sony pour une immersion VR encore plus poussée en VR via un patch disponible dès maintenant.Notons que les développeurs semblent particulièrement à l'écoute de la communauté PSVR car l'essentiel de ce patch concerne justement des demandes de joueurs. Les DLC étant juste après le support du Aim Controller la demande la plus réclamée par la communauté, je ne serais pas surpris qu'ils travaillent déjà à les intégrer. (ils l'avaient d'ailleurs évoqué lors du stream du lancement du jeu)Bon allez moi je file tester tout ça!