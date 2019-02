Je me suis finis le jeu hier et franchement ce jeu est fort sympathique. Les mondes sont bien différents avec une mécanique de puzzle/plateforme qui change à chaque fois, des boss assez ardus surtout le temps de trouver la strat. C'est coloré comme il faut et le tout rend très bien en VR et est bien jouable aux move.



Une suite semble en chantier puisqu'en finissant le jeu on a droit à son trailer: