Après la première saison de Life is Strange la semaine passée, c'est au tour de sa préquelle d'être intégrée au service Xbox Game Pass.



Les abonnés au Xbox Game Pass peuvent désormais découvrir sans frais supplémentaires les trois épisodes de Life is Strange : Before the Storm, parus en fin d'année 2017, sur Xbox One. Cette préquelle du jeu de Dontnod est consacrée à Chloé et à sa relation avec Rachel Amber. Rappelons que le service de Microsoft, tarifé à 9,99 € par mois (1 € le premier mois), permet d'accéder à un catalogue de près de 200 jeux à télécharger, principalement sur Xbox One. Profitons-en également pour rappeler que l'épisode 2 de Life is Strange 2 sera publié le 24 janvier prochain.