MR.ROBOT est une oeuvre d'anticipation, vouloir une révolution c'est quelque chose, en accepté les conséquences en est une autre…et c'est là où cette série fait fort, elle arrive à mettre plusieurs perspective et différents points de vus…tout n'est qu'une question d'intérêts et de pouvoir

Je profite de mon abonnement Amazon Prime pour voir les séries qu'il y a sur ce service, j'ai beaucoup entendu parler de la série MR.ROBOT, je me dis allez je lance ça, résultat…c'est quoi cette série de malade ?J'ai trouvé le pilot hallucinant et retentissant par rapport à la situation politique et économique qu'il y a en France avec les gilets jaunes et toussa … on y voit un groupe de hacker qui veut pirater et détruire les données des particuliers correspondant aux emprunt bancaires afin de redistribuer les richesses au peuple…la tâche s'annonce ardu, mais avec un génie comme Elliot, on constate vite que c'est faisable.Fin bref, j'ai dévoré la saison 1 en 2 jours, j'ai pris un pied pas possible, la réalisation est aux petits oignons, l'écriture est d'une rare efficacité,l'intigue complètement folle et les acteurs, quelle classe.Mention spéciale à Elliot et Tyrell.J'ai enclenché la saison 2 direct, j'ai lu pas mal d'avis négatifs et effectivement le contrast sur le rythme avec la saison 1 est flagrant, mais après avoir vu la saison 3, cette saison 2 qui se veut plus psychologique prend son sens.J'ai lutté avec quelques épisodes mais en 2 jours j'ai tout vu.Viens la saison 3…alors la, on touche des sommets, je me suis pris une claque et un coup de boule, il y a une telle intensité, chaque épisodes fait mieux que le précédent, l'intrigue avance à une vitesse folle, Rami Malek est au sommet de son art.Clairement une des meilleurs saison d'une série, et j'en ai vu des séries…La saison 4 sera la dernière et j'espère un season final qui finira en apothéose.