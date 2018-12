Gaming - La plate-forme de jeux vidéo rétro #Antstream annonce ses premiers partenariats avec des marques emblématiques de l'industrie avant son lancement mondialLa plate-forme de jeux vidéo rétro Antstream annonce ses premiers partenariats avec des marques emblématiques de l'industrie avant son lancement mondialSNK, Data East, Epyx, Gremlin Interactive et Technos feront partie du catalogue du service à son lancement, au premier trimestre 2019La société Antstream est fière d'annoncer son partenariat avec cinq marques emblématiques de l'industrie et que sa future plate-forme de cloud gaming dédiée aux jeux rétro proposera, à sa sortie, une sélection de leurs titres les plus célèbres.Antstream permettra à ses abonnés d'accéder facilement, légalement et de façon amusante à des milliers de grands classiques du jeu vidéo, auparavant hors de portée de la plupart des joueurs.Le lancement d'Antstream est prévu pour le premier trimestre 2019 sur PC, Mac, Xbox One, smartphones et tablettes.Antstream donnera plus de détails en début d'année prochaine à propos de son projet visant à mettre les jeux rétro à disposition du monde entier.Les joueurs souhaitant en apprendre plus peuvent s'inscrire dès aujourd'hui sur le site officiel."L'industrie du jeu video n'avait jusqu'à présent que peu de solutions pour jouer à de nombreux titres arcade, plusieurs années après la disparition de leur plate-forme d'origine,"."Nous travaillons avec Antstream pour corriger cette situation et ainsi permettre à tous de jouer et défier leurs amis sur certains de nos jeux vidéo rétro les plus célèbres".Koichi Toyama, Company President & CEO de SNK