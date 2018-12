Alors oui je sais le terme "jaquette" est un peu suranné ! Certains jeunes qui tombent ici par hasard doivent même penser que je parle de fringues... Aujourd'hui on parle de "cover" pour nommer l'illustration principale d'une boîte de jeu. On parle même de "Box Art" pour désigner l'oeuvre qui a été réalisée pour inviter le client à se pencher sur le jeu en question. Ouais mais moi j'aime bien le terme "jaquette" alors bande de sauvageons laissez moi tranquille avec vos "cover" et parlons plutôt des artistes qui les créent !



Au programme :



- Boris Vallejo mais également sa compagne : Julie Bell

- William Roger Dean

- Tom DuBois

- Moebius aka Jean Giraud

- Bob Wakelin

- Bengus aka Gouda Cheese

- Yoshitaka Amano

- Ron Bradford et Steve Lehner





Gunhed TV - https://youtu.be/LS807FKqr00