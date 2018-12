SEGA

Le tyran Lassic contrôle le cosmos, et c'est votre devoir de mettre un terme à son règne maléfique. Participez à la renaissance du RPG culte SEGA AGES Phantasy Star.



Utilisez le nouvel affichage de la carte de donjon et du très apprécié "Mode Ages" pour vous frayer un passage à travers les labyrinthes de donjons aussi dangereux les uns les autres et combattre des monstres horribles en 8 bits. Phantasy Star s'est établi comme l'un des pionniers de RPG, et son esprit rétro a de quoi ravir les nostalgiques et mais aussi les nouveaux fans.

